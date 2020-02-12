مغربي ينضم للجهاز الفني للمنتخب الجزائري

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أمس الثلاثاء انضمام الدولي المغربي الأسبق عبد السلام وادو للجهاز الفني للمنتخب الأول الذي يقوده جمال بلماضي.

وقال الاتحاد في موقعه الرسمي، إن رئيسه خير الدين زطشي، وافق على الطلب الذي تقدم به بلماضي، لضم وادو إلى الجهاز الفني للمنتخب الجزائري.

وأوضح ذات المصدر أن وادو، سيلتحق بالجهاز الفني للمنتخب الجزائري في المعسكر الإعدادي لـ"الخضر" المقرر في الفترة من 23 إلى 31 مارس المقبل، تحضيرا لنيله شهادة تدريب الاتحاد الأوروبي-الاحترافية ( يويفا برو).

ويرتبط وادو بعلاقة صداقة قوية مع بلماضي، حيث لعبا سويا في نادي فالونسيان الفرنسي في موسم 2007-2008، كما أشرف بلماضي على تدريب وادو.

يشار إلى أن وادو، كان يشرف على تدريب فريق أقل من 17 عاما لنادي نانسي منذ عامين، كما قاد الفريق الريف لنفس الفريق لمدة 4 سنوات.

وشارك وادو (41 عاما) مع المنتخب المغربي في 59 مباراة سجل خلالها 3 أهداف في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2010.

كما لعب لأندية نانسي، ورين وفالونسيان الفرنسية، وفولهام الانجليزي، وأولمبياكوس اليوناني.