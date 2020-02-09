شوقي غريب يزفّ خبراً ساراً عن محمد صلاح

المصدر: د ب أ

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول سيكون علي رأس قائمة الفراعنة التي ستشارك في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وقال شوقي غريب في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد: "محمد صلاح على رأس قائمة المنتخب الأولمبي المصري في الأولمبياد".

وأضاف :"لم نستقر على أي اسم من الكبار سوى محمد صلاح، ومن الممكن عدم ضم أي لاعب آخر.. لن نسافر إلى طوكيو لمجرد التمثيل المشرف، واتحاد الكرة يوفر للمنتخب الأولمبي كل الإمكانيات".

وأوضح أن هناك شرطاً واضحاً لضم أحمد حجازي في قائمة المنتخب الأوليمبي المصري، وهو مشاركته مع المنتخب الأول للفراعنة الفترة المقبلة.