شباب بلوزداد يعزّز صدارته للدوري الجزائري

المصدر: د ب أ

استعاد كل من جمعية أولمبي الشلف وشباب أهلي برج بوعريريج نغمة الانتصارات في الدوري الجزائري لكرة القدم بفوز الأول على مضيفه نصر حسين داي 3 / صفر والثاني على اتحاد بلعباس 2 / صفر أمس السبت في المرحلة السابعة عشرة من المسابقة.

كما عاد شبيبة الساورة لعزف نغمة الانتصارات بالفوز الثمين 2 / 1 على جمعية عين مليلة بنفس المرحلة التي شهدت أيضا فوز النادي الرياضي القسنطيني على مضيفه اتحاد الجزائر 3 / 1 وتعادل مولودية وهران مع وفاق سطيف 1 / 1 وشباب بلوزداد مع مضيفه نجم مقرة 1 / 1.

وضاعف أولمبي الشلف محنة مضيفه نصر حسين داي وألحق به الهزيمة الثانية على التوالي، وهي الخامسة له في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة، ليتجمد رصيد نصر حسين داي عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر قبل الأخير، فيما رفع أولمبي الشلف رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر، علما بأنه الفوز الأول للفريق بعد ثلاثة تعادلات متتالية.

وأنهى أولمبي الشلف الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله محمد الهادي بولعويدات في الدقيقة 33 .

وفي الشوط الثاني ، سجل محمد بنجورين ووليد هلال الهدفين الآخرين للفريق في الدقيقتين 47 و89 .

وتغلب أهلي برج بوعريريج على اتحاد بلعباس بهدفين نظيفين سجلهما محمد عبد الرحمن يوسف والهادي بلعميري في الدقيقتين 49 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ورفع أهلي البرج رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر بعدما حقق أول انتصار له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة، وتجمد رصيد اتحاد بلعباس عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة.

وحقق شبيبة الساورة الانتصار الأول له في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة وتغلب على جمعية عين مليلة بهدفين سجلهما إبراهيم بن حليمة وبلال مسعودي في الدقيقتين 76 و86 مقابل هدف سجله حمزة دمان في الدقيقة 74، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة ويقفز للمركز الثامن بفارق نقطة واحدة أمام عين مليلة.

وتعادل مولودية وهران مع وفاق سطيف بهدف سجله عبد القادر بوتيش في الدقيقة 65 مقابل هدف سجله أكرم جحنيط من ضربة جزاء في الدقيقة 50، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف فقط خلف وفاق سطيف.

وكان شباب بلوزداد على وشك الخروج بثلاث نقاط ثمينة من مباراته أمام مضيفه نجم مقرة، حيث تقدم إسلام بن ضيف لفريق بلوزداد في الدقيقة 74 ولكن أكرم دمان سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعزز بلوزداد صدارته لجدول المسابقة برصيد 33 نقطة مقابل 18 نقطة لنجم مقرة، الذي حقق اليوم التعادل الثالث على التوالي وظل في المركز الرابع عشر.

وانتزع النادي الرياضي القسنطيني المركز الرابع من فريق اتحاد الجزائر بالفوز عليه 3 / 1 في عقر داره.

ورفع القسنطيني رصيده إلى 26 نقطة بفارق نقطتين أمام اتحاد الجزائر، الذي مني اليوم بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل عبد الفتاح بلقاسمي هدفين للقسنطيني في الدقيقتين 49 و90، وأضاف أبو سفيان بالغ الهدف الثالث للفريق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل أيمن محيوص الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 86.