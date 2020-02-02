النجم الساحلي التونسي والأهلي المصري إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

تأهل فريقا النجم الساحلي التونسي والأهلي المصري إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما احتلا المركزين الأول والثاني على الترتيب في المجموعة الثانية من البطولة.

وتعادل الأهلي مع مضيفه الهلال السوداني 1 / 1، فيما فاز النجم الساحلي على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي 2 / صفر، أمس السبت في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية.

وعلى ملعب الهلال السوداني، تعادل الأهلي مع الهلال 1/1.

وتقدم الأهلي بهدف سجله محمد مجدي أفشة في الدقيقة 48، وتعادل عبد الرزاق عمر للهلال في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأصبح الهدف الذي سجله أفشة هو الهدف الأول الذي يسجله الأهلي في مرمى الهلال السوداني على أرضه.

ورفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، ورفع الهلال رصيده إلى عشر نقاط.

وعلى الملعب الأولمبي بسوسة، فاز النجم الساحلي على بلاتينيوم بهدفين نظيفين سجلهما كريم العريبي ومالك بعيو في الدقيقتين 48 و72.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد بلاتينيوم عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

وبهذا يتأهل النجم الساحلي لدور الثمانية كأول المجموعة الثانية، فيما تأهل الأهلي كثاني المجموعة الثانية.