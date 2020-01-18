الصقور السعودية تحلق في تايلاند وتقترب من طوكيو

المصدر: د ب أ

قطع المنتخب السعودي خطوة جديدة على طريق البحث عن تأشيرة التأهل لمسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية اثر تأهله للدور قبل النهائي ببطولة آسيا للمنتخبات الأولمبية "تحت 23 عاما" المقامة حاليا في تايلاند.

واكتفى المنتخب السعودي الأولمبي بهدف نظيف ليحقق الفوز 1 / صفر على نظيره التايلاندي اليوم "السبت" في الدور قبل النهائي للبطولة ليصبح على بعد خطوة واحدة من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية القادمة "طوكيو 2020" .

ويلتقي المنتخب السعودي في الدور قبل النهائي مع الفائز من المواجهة بين منتخبي الإمارات وأوزبكستان اللذين يلتقيان غداً "الأحد" في مباراة أخرى بدور الثمانية.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز في المربع الذهبي إذا أراد حجز تأشيرة التأهل الأولمبية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك في أولمبياد أتلانتا 1996 .

وتتأهل المنتخبات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في هذه البطولة إلى أولمبياد طوكيو.

وانتهى الشوط الأول من مباراة اليوم بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى قبل ربع ساعة فقط من نهاية المباراة حيث تسابق لاعبو المنتخب السعودي (الأخضر) الأولمبي في إهدار الفرص العديدة التي سنحت لهم على مدار شوطي اللقاء.

وفي الدقيقة 77 ، سجل عبد الله الحمدان هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء ليعوض الفريق عن الفرص العديدة التي أهدرها خلال اللقاء.