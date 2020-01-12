الهلال يخطف صدارة الدوري السعودي بثلاثية في شباك الوحدة

المصدر: د ب أ

خطف الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، من غريمه التقليدي النصر، بعد فوزه على ضيفه الوحدة 3/ 1 ، أمس السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة.

وكان الوحدة افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق مهاجمه البرازيلي أنسيلمو، قبل أن يدرك الفرنسي بافتيمبي جوميز التعادل من ضربة جزاء للهلال في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 70 سجل صالح الشهري الهدف الثاني للهلال، قبل أن يعود جوميز ويضيف الثالث لفريقه في الدقيقة 77.

ورفع الهلال رصيده إلى 30 نقطة، ليرتقي إلى صدارة ترتيب المسابقة، متساويا بنفس الرصيد مع النصر، لكنه متفوقا عليه بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 24 نقطة في المركز الخامس.

بدأت المباراة بضغط من جانب الهلال، ونجح في الوصول إلى مرمى الوحدة مبكرا وتسجيل هدف عن طريق مهاجمه الفرنسي بافتيمبي جوميز، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفرض الهلال سيطرته على المباراة منذ بدايتها، حيث بادر بالهجوم على مرمى منافسه الذي التزم بمنطقة جزائه طوال الدقائق الأولى من المباراة.

وعلى عكس مجريات المباراة، تقدم الوحدة في الدقيقة التاسعة عن طريق البرازيلي أنسيلمو، الذي تلقى تمريرة من مواطنه دا سيلفا أمام مرمى الهلال مباشرة، ليسددها مباشرة أرضية زاحفة لتعانق شباك الهلال.

وأضاع جوستاف دوا سيلفا فرصة إضافة الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 17، حينما تلقى تمريرة من الدوسري داخل منطقة الجزاء، لكنها سددها بقوة أعلى عارضة مرمى الهلال وحارسه محمد المعيوف.

وكاد الإيطالي سيبستيانو جوفينكو أن يسجل هدف التعادل للهلال من ضربة حرة مباشرة، حنيما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن عبد الله الجدعاني حارس مرمى الوحدة أبعد الخطر عن مرماه.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للهلال في الدقيقة 27 بعد تعرض جوفينكو لعرقلة داخل منطقة الجزاء، وبعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) للتأكد من صحتها، ترجمها جوميز بنجاح في المرمى في الدقيقة 30 مسجلا هدف التعادل للهلال.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل 1 / 1.

بدأ الشوط الثاني بمحاولات من جانب الهلال لتسجيل الهدف الثاني، فيما بدأ الوحدة الشوط بنفس الطريقة التي بدأ بها المباراة بحثا عن تسجيل هدف آخر.

وبمرور الوقت بدأ لاعبو الهلال يشعرون بالإرهاق الناتج عن المحاولات المتواصلة على مرمى الوحدة، فيما حاول لاعبو الفريق الضيف استغلال ذلك بشن هجمات مرتدة خطيرة على مرمى المعيوف.

وسدد دياكيتي مهاجم الوحدة، كرة قوية من مكان قريب من شباك الهلال، لكن المعيوف أمسك بالكرة ببراعة في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 70 سجل اللهلال الهدف الثاني عن طريق صالح الشهري، الذي ارتقى لعرضية لعبها جوفينكو بضربة رأس في شباك الوحدة.

وعاد الهلال ليسجل ثالث أهداف المباراة، عن طريق الفرنسي جوميز، بعدما ارتدت إليه كرة اصطدمت بمدافع الوحدة ليضعها مباشرة في الشباك في الدقيقة 76.

ولم تشهد باقي دقائق المباراة أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهايتها بفوز الهلال 3 / 1.