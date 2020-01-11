شاهد.. استحداث بطولة عربية لكرة القدم النسائية

المصدر: د ب أ

وافق الاتحاد العربي لكرة القدم، على استحداث بطولة عربية لكرة القدم النسائية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي، بالإضافة إلى تشكيل بعض اللجان المعاونة واعتماد لجنة الحكام.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد بمدينة جدة السعودية، برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وبحضور أعضاء الاتحاد.

وأطلع الفيصل على التقارير الإدارية والفنية والمالية المقدم من رجاءالله السلمي، الأمين العام للاتحاد، بالإضافة إلى استعراض تقارير مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال للموسم الحالي، حيث تم اعتماد محضر الاجتماع السابق للاتحاد.

ووافق الاتحاد العربي على تنظيم بطولة عربية للشباب (تحت 20 عاما)، حيث تستضيفها السعودية في الفترة من 27 من فبراير المقبل وحتى الخامس من مارس المقبل.