حكيمي يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي شاب لعام 2019

المصدر: د ب أ

توج المدافع المغربي الدولي أشرف حكيمي نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء بجائزة أفضل لاعب أفريقي شاب لعام 2019 .

وأعلن عن فوز حكيمي /21 عاما/ بالجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والذي أقيم في مدينة الغردقة المصرية.

وتفوق حكيمي على النيجيريين صامويل تشوكويزي وفيكتور أوسيمين لاعبي فياريال الإسباني وليل الفرنسي على الترتيب واللذين وصلا معها إلى القائمة النهائية للمرشحين للجائزة.

وكان حكيمي توج بالجائزة في العام السابق 2018 أيضا فيما توج بها أوسيمين من قبل في عام 2015 .