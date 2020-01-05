النصر يتوّج بكأس السوبر السعودي للمرة الأولى

المصدر: د ب أ

توج فريق النصر بلقب كأس السوبر السعودي لكرة القدم للمرة الأولى بعد فوزه على التعاون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 /4 اليوم السبت على استاد الجوهرة المشعة في المباراة النهائية للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم الكاميروني لياندري تاومبا بهدف للتعاون في الدقيقة 18 لكن المغربي عبد الرزاق حمد الله أدرك التعادل للنصر في الدقيقة 58.

وشارك النصر في كأس السوبر السعودي للمرة الثالثة بعد أن خسر اللقب مرتين من قبل على يد الشباب في نسخة 2014 والهلال في نسخة 2015 ، بينما مثلت النسخة السادسة من البطولة المشاركة الأولى للتعاون.

وكادت الدقيقة الثالثة من بداية المباراة أن تشهد هدف التقدم المبكر للنصر عن طريق المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي استغل خطأ فادحا من دفاع التعاون ليقتنص الكرة ويشق طريقه صوب منطقة الجزاء لينفرد بالحارس كاسيو دوس انجوس لكنه سدد في النهاية في جسد الحارس.

وأهدر حمد الله فرصة أخرى ثمينة لتسجيل هدف السبق للنصر في الدقيقة العاشرة بعدما انفرد تماما بمرمى التعاون، لكنه تباطأ في التسديد ليخرج الحارس دوس انجوس وينقذ الموقف، لكن عقب ذلك رفع الحكم المساعد رايته معتبرا حمد الله متسللا لحظة استلام الكرة.

وتقدم التعاون بهدف في الدقيقة 18 عبر بضربة رأس رائعة من المهاجم الكاميروني لياندري تاومبا من مسافة أكثر من عشر ياردات مستغلا ضربة ركنية من الناحية اليسرى.

وتراجع إيقاع اللعب نسبيا بعد هدف تاومبا، حيث لم يشن التعاون المزيد من الهجمات على مرمى الخصم بحثا عن هدف تأمين التقدم ، كما لم يقدم النصر رد الفعل المتوقع بحثا عن هدف التعديل.

وأنقذ المدافع هيلدون الميدا مرمى التعاون من هدف محقق وافسد هجمة خطيرة قادها سلطان الغنام الذي انفرد بالمرمى تماما قبل قيام الميدا بدور المنقذ.

وتسببت الإصابة في مغادرة تاومبا صاحب هدف التقدم للتعاون، أرض الملعب في الدقيقة 30 ليشارك منصور المولد بدلا منه.

وأهدر حمد الله فرصة هدف محقق للنصر قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول عندما تلقى تمريرة ذكية من نور الدين امرابط أمام المرمى مباشرة ليسدد برأسه كرة متوسطة القوة ليمسكها دوس أنجوس بسهولة.

وواصل حمد الله تفننه في إهدار الفرص السهلة واحدة تلو الأخرى وأهدر فرصة محققة للنصر قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول بعدما انفرد تماما بمرمى التعاون لكن دوس انجوس تفوق عليه مرة أخرى.

وبعد مرور ست دقائق من بداية الشوط الثاني كاد سيدريك أميسي أن يضيف الهدف الثاني للتعاون بعدما تلقى تمريرة رائعة من نيلدو بيترولينا أمام المرمى مباشرة ليسدد كرة قوية زاحفة لكن القائم الأيمن للنصر حرمه من التسجيل.

وضاعت فرصة محققة للنصر في الدقيقة 57 بعد تمريرة رائعة من أحمد موسى إلى جوليانو أمام المرمى مباشرة ليسدد كرة قوية لكنها مرت مباشرة بجوار الشباك.

وجاءت الدقيقة 58 لتشهد هدف التعادل للنصر بواسطة حمد الله، الذي تلاعب بدفاع التعاون قبل أن يسدد كرة زاحفة في أقصى الزاوية اليسرى للحارس دوس انجوس.

وأهدر امرابط فرصة ذهبية لتسجيل هدف التقدم للنصر في الدقيقة 70 بعدما تلقى تمريرة رائعة من حمد الله وضعته في مواجهة حارس التعاون تماما لكنه لم يلحق بالكرة التي ذهبت إلى أحضان دوس أنجوس.

وأضاع أحمد موسى هدفا لا يضيع للنصر في الدقيقة 73 بعدما انفرد بمرمى التعاون تماما ليسدد كرة رائعة لكنها لمست القائم الأيسر قبل أن تغادر الملعب.

وكاد ساندرو مانويل أن يعيد التعاون للمقدمة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لكن العارضة حرمته من التسجيل.

ورد النصر بهجمة خطيرة انتهت بتسديدة رائعة من حمد الله من داخل منطقة الجزاء لكن كرته مرت على بعد سنتيمترات من مرمى التعاون.

وفي الوقت بدل الضائع حرم القائم جوليانو من تسجيل هدف الفوز القاتل للنصر بعدما تلقى تمريرة متقنة من حمد الله داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة رائعة لكن القائم أيسر لدوس انجوس وقف له بالمرصاد.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل احتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لصالح النصر.