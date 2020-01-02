الأهلي يتصدر الدوري المصري بثنائية في المقاصة

المصدر: د ب أ

واصل الأهلي انطلاقته المثالية ببطولة الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزه التاسع على التوالي عقب تغلبه الصعب 2 / صفر على مضيفه مصر المقاصة أمس الأربعاء في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت أمس عن فوز المقاولون العرب 1 / صفر على مضيفه الاتحاد السكندري، فيما تعادل الإسماعيلي 1 / 1 مع ضيفه إنبي.

وارتفع رصيد الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 41 لقبا والمتوج باللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته بالبطولة، علما بأنه مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، تجمد رصيد مصر المقاصة، الذي تلقى خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم مقابل فوزين وثلاثة تعادلات، عند تسع نقاط في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).

وتحدى الأهلي الغيابات العديدة التي عانى منها قبل اللقاء، عقب فقدانه خدمات تسعة من لاعبيه بسبب الإصابات والإيقاف، ليبدأ مسيرته في العام الجديد على أفضل وجه.

وافتتح التونسي علي معلول التسجيل للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 74، قبل أن يطلق محمد مجدي (أفشة) رصاصة الرحمة على آمال الفريق الفيومي في التعادل عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 80.

من جانبه، واصل المقاولون العرب نتائجه الجيدة في البطولة هذا الموسم، بعد تغلبه 1 / صفر على مضيفه الاتحاد السكندري.

وارتفع رصيد المقاولون، الذي حقق فوزه الثامن في البطولة خلال الموسم الحالي والثالث على التوالي، إلى 25 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الاتحاد، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي في مختلف البطولات، عند 20 نقطة في المركز الثالث.

وتقمص محمد سمير دور البطولة في المباراة بعدما أحرز هدف المقاولون العرب الوحيد في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

وواصل الإسماعيلي نتائجه الباهتة في البطولة، بعدما عجز عن الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، عقب سقوطه في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه إنبي.

واحتل الإسماعيلي، الذي يمتلك ثلاثة ألقاب في المسابقة، المركز التاسع برصيد 14 نقطة، في حين رفع إنبي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم عماد حمدي للإسماعيلي في الدقيقة 76، غير إن رامي صبري قائد إنبي، أحرز هدف التعادل للفريق البترولي في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.