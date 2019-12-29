فوز تاريخي سوداني بنكهة مصرية في تونس

المصدر: ياسر قاسم

حقق الهلال السوداني فوزاً تاريخياً مساء أمس السبت خارج ملعبه على مضيفه النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد ضمن المجموعة الثالثة، لحساب الجولة الثالثة لدوري المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

والفوز هو الأول في تاريخ المواجهات بين الفرق السودانية والتونسية في تونس، وهي أول مباراة في البطولة يشرف عليها المصري حمداة صدقي مدرب الهلال الجديد.

ورفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط متساوياً مع النجم الساحلي، ويتجدد لقاء الفريقين في أم درمان معقل الهلال يوم العاشر من يناير 2020.

وتضم المجموعة الأهلي المصري وبلاتنيوم كذلك.