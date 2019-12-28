الرجاء المغربي يسقط شبيبة القبائل والترجي التونسي يهدر نقطتين

المصدر: د ب أ

أهدر فريق الترجي التونسي نقطتين ثمينتين في صراعه على صدارة المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي أمس الجمعة في الجولة الثالثة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز الرجاء المغربي على شبيبة القبائل الجزائري 2 / صفر.

وفشل فريقا الترجي وفيتا كلوب في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الترجي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، فيما حصد فيتا كلوب أول نقطة في البطولة هذا الموسم.

وفي المباراة الثانية، فاز الرجاء المغربي على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بهدفين نظيفين سجلهما بين مالانجو نجيتا وسفيان رحيمي في الدقيقتين 51 و54.

ورفع الرجاء رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد شبيبة القبائل عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.