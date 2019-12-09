بيراميدز والمصري يواصلان انطلاقتهما المثالية في الكونفيدرالية

المصدر: د ب أ

واصل فريقا بيراميدز والمصري البورسعيدي المصريين انطلاقتهما المثالية في المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).

واكتسح بيراميدز ضيفه نواذيبو 6 / صفر، فيما تغلب المصري 4 / 2 على ضيفه إينوجو رينجرز النيجيري اليوم الأحد في الجولة الثانية للمجموعة.

وتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على المصري، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما ظل إينوجو رينجرز ونواذيبو بلا رصيد من النقاط.

وعلى ملعب الإسكندرية، افتتح المصري التسجيل مبكرا عبر لاعبه النيجيري أوستن أوموتو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف أحمد ياسر والليبي مفتاح طقطق الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 27 و48، ثم أضاف حسن علي الهدف الرابع في الدقيقة 83.

واستغل إينوجو رينجرز تراجع أداء الفريق المصري بعد اطمئنانه على الفوز، ليحرز هدفين عبر لاعبيه إيمانويل إيزيكوي وكولينس إيزيه في الدقيقتين 87 و90.

وعلى ملعب (الدفاع الجوي)، تقدم بيراميدز بهدف حمل توقيع محمد فاروق في الدقيقة 11، فيما أضاف البوركيني إيريك تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق المصري بهدفين نظيفين.



وواصل بيراميدز هيمنته الكاملة على مجريات الشوط الثاني، ليضيف الغاني جون أنطوي الهدف الثالث في الدقيقة 52، ليعود بعدها محمد فاروق لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الرابع لبيراميدز وهدفه الشحصي الثاني في الدقيقة 57.

وأحرز الإيفواري ويلفرد كانون الهدف الخامس لبيراميدز في الدقيقة 75، فيما اختتم إيريك تراوري مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس لأصحاب الأرض في الدقيقة 84.