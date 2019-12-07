فوز الأهلي المصري والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري فوزا مستحقا على ضيفه الهلال السوداني 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وتقدم الأهلي بهدف سجله حسين الشحات في الدقيقة 15 وأضاف رمضان صبحي الهدف الثاني في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل أطهر الطاهر هدفا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

بهذا الفوز، حصد الأهلي أول ثلاث نقاط له في المجموعة، في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب.

وكان الأهلي خسر أمام النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في الجولة الأولى، فيما فاز الهلال السوداني على بلاتينيوم 2 / 1.

وفي المجموعة الرابعة عزز الترجي التونسي صدارته عقب فوزه على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري 1 / صفر، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل أنيس البدري هدف المباراة الوحيد للترجي في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "رادس".

ورفع الترجي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد شبيبة القبائل عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.