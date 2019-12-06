الرجاء المغربي يقتنص فوزًا صعباً من أرض فيتا كلوب في أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

خطف الرجاء البيضاوي المغربي فوزًا صعبًا من أرض مضيفه فيتا كلوب الأنغولي 1 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل سفيان رحيمي هدف المباراة الوحيد للرجاء فى الدقيقة 48 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الشهداء فى العاصمة الكونغولية، كينشاسا/ اليوم.

وحصد الرجاء أول ثلاث نقاط له في المجموعة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الترجي التونسي صفر / 2 ، ليحتل المركز الثاني، فيما يبقى فيتا كلوب بدون رصيد من النقاط في المركز الأخير بعد أن تلقى الهزيمة الثانية على التوالي.