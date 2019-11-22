الأهلي المصري يحقق أرباحاً قياسية

المصدر: د ب أ

كشفت إدارة النادي الأهلي المصري، عن ميزانية العام المالي 2018-2019، والتي حققت أرقاماً قياسية وصلت إلى 2 مليار جنيه مصري.

وذكر الأهلي في بيان رسمي، اليوم "الجمعة"، أن ميزانية هذا العام حققت أرقامًا كبيرة، حيث وصلت في 30 يونيو الماضي، إلى 2 مليار جنيه، مقارنة بــ1.3 مليار في نفس الفترة من عام 2018، كما حقق النادي فائضًا قدره 322 مليون جنيه خلال العالم المالي الماضي.

وأضاف البيان: " الإيرادات المحققة فعليا للنادي خلال الفترة من الأول من يوليو 2018 إلى يونيو 2019، وصلت إلى2 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة قيمة المشروعات الجاري تنفيذها من 40 مليون جنيه إلى 110 ملايين في نهاية يونيو الماضي، وأبرزها مشروعات المنطقة الترفيهية وتطوير الأسوار والبوابات وإنشاء منطقة جلوس الأعضاء وتجديد وتطوير دورات مياه الاعضاء بفرع مدينة نصر وتجديد غرف ومكاتب الاكاديمية بنفس الفرع بالإضافة الى بعض المشروعات الخدمية والإنشائية الأخرى المتعددة.".