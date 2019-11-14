مصر تسقط في فخ التعادل مع كينيا بتصفيات أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

أهدر منتخب مصر نقطتين ثمينتين في بداية مشواره بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة بالكاميرون عام 2021، بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه منتخب كينيا اليوم "الخميس" في الجولة الأولى للمجموعة السابعة، التي شهدت فوز منتخب جزر القمر 1 / صفر على مضيفه منتخب توجو.

وتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق نقطتين أمام منتخبي مصر وكينيا، اللذين تقاسما المركز الثاني، فيما تذيل المنتخب التوجولي الترتيب بلا نقاط..

وبدا تأثر منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب، بغياب نجمه محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، بسبب استمرار معاناته من الإصابة في كاحل القدم، ليفقد نقطتين قد يدفع ثمنهما غاليا في مشوار التصفيات.

وبادر المنتخب المصري بالتسجيل عبر لاعبه محمود عبدالمنعم (كهربا)، قبل أن يدرك منتخب كينيا التعادل في الدقيقة 67 عن طريق ميشيل أولونجا، مستغلا هفوة ساذجة من دفاع المنتخب المصري.

يحل منتخب مصر ضيفا على منتخب جزر القمر في الجولة الثانية التي ستجرى الأسبوع المقبل، فيما يستضيف منتخب كينيا نظيره التوجولي بالجولة ذاتها.

