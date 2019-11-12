مصر تعبر غانا وتتأهل للمربع الذهبي في كأس أفريقيا

المصدر: د ب أ

تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى المربع الذهبي لبطولة كأس أمم افريقيا للشباب تحت 23 عاماً المقامة في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه المثير على ضيفه الغاني 3 /2 "الاثنين" في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

ونجح الفراعنة الصغار في تحويل تأخرهم بهدفين مقابل هدف إلى الفوز بالثلاثة ليحقق فوزه الثاني على التوالي بعد الفوز في المباراة الأولى على مالي بهدف دون رد.

وتقدم ياو يبواه بهدف لمنتخب غانا في الدقيقة السادسة لكن مصطفى محمد رد بهدف التعادل لمصر في الدقيقة 17.

وبعد مرور دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني سجل صامويل أوبينج الهدف الثاني لغانا.

وانتفض الفريق المصري في اللحظات الأخيرة حيث تمكن رمضان صبحي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 82 قبل أن يخطف أحمد ياسر ريان هدف الفوز القاتل للفراعنة في الدقيقة 88.

الفوز رفع رصيد مصر إلى ست نقاط في الصدارة وتوقف رصيد غانا عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وفي وقت سابق اليوم فاز المنتخب الكاميروني على نظيره منتخب مالي بهدف دون مقابل.

ويمتلك منتخب أسود الكاميرون نقطتين في المركز الثاني في المجموعة الأولى التي يتذيلها منتخب مالي بلا رصيد من النقاط.