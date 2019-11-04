تأهل عربي "مكثّف" لدور مجموعات الكونفيدرالية الأفريقية

المصدر: د ب أ

تأهل فريق المصري البورسعيدي لدور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب فوزه 2 / صفر على ضيفه كوت دي أور من سيشيل الأحد في إياب دور الـ 32 الثاني للمسابقة القارية.

وكان الفريق المصري قد فاز 4 / صفر في لقاء الذهاب الذي أقيم في سيشيل قبل أسبوع، ليظفر ببطاقة الترشح لمرحلة المجموعات في البطولة، التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه، عن جدارة واستحقاق بعد فوزه 6 / صفر في مجموع المباراتين.

وتقمص أحمد جمعة دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدفي المصري في الدقيقتين 21 و78.

وواصل بيراميدز المصري مغامرته في البطولة، التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه، بعد تأهله لدور المجموعات، بفوزه 3 / صفر على ضيفه يانج أفريكانز التنزاني.

وكان بيراميدز فاز ذهابا 2 / 1 بالعاصمة التنزانية دار السلام، لينال تذكرة المرور للدور القادم عن استحقاق.

وافتتح المحترف البوركيني إيريك تراوري التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 28، فيما أضاف زميلاه محمد فاروق وعبدالله السعيد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 80 و90.

وتمكن نهضة بركان المغربي من تعويض خسارته ذهابا صفر / 2 خارج ملعبه أمام فوسا جينيور من مدغشقر، بعدما حقق فوزا ساحقا 5 / صفر في لقاء الإياب، ليكمل مشواره في البطولة التي صعد للنهائي بها في الموسم الماضي ويصعد لمرحلة المجموعات.

وأحرز آلان تراوري الهدفين الأول والثاني للفريق المغربي في الدقيقتين الثامنة و27، ثم أضاف محمد عزيز الهدف الثالث في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.

وعاد عزيز لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الرابع لنهضة بركان وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 44، ثم اختتم حمدي لعشير مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 68.

وقلب حسنية أغادير المغربي تأخره صفر / 1 أمام ضيفه جرين إيجيلز الزامبي، إلى فوز ثمين 2 / 1، ليصعد لمرحلة المجموعات في البطولة، بعدما فرض التعادل الإيجابي 1 / 1 نفسه على لقاء الذهاب.

وفاجأ الفريق الزامبي الجميع بتسجيله هدفا مباغتا عبر لاعبه تايسون كاسيبا في الدقيقة 56، لكن كريم البيركاوي أحرز هدفي أغادير في الدقيقتين 72 و87.

وصعد النصر الليبي للدور ذاته، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه برولين إف سي الأوغندي، ليعوض تعادله المخيب 2 / 2 في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعبه، ويفوز 4 / 2 في مجموع اللقائين.

وافتتح النصر التسجيل مبكرا عبر لاعبه خالد المريمي في الدقيقة الخامسة، فيما تكفل أسامة البدوي بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وبلغ نواذيبو الموريتاني مرحلة المجموعات أيضا، رغم خسارته 2 / 3 أمام مضيفه تريانجل يونايتد الزيمبابوي.

واستفاد الفريق الموريتاني من انتصاره 2 / صفر في لقاء الذهاب، الذي أقيم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ليفوز 4 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وحجز إنيمبا النيجيري مقعده بمرحلة المجموعات، إثر تغلبه 2 / 1 على مضيفه تي إس جالاكسي الجنوب أفريقي، علما بأنه فاز ذهابا 2 / صفر بملعبه في نيجيريا.

وتقدم إنيمبا بالتسجيل في الدقيقة 77 عن طريق دانيال داركواه، قبل أن يضيف زميله مارتينز أوسول الهدف الثاني في الدقيقة 82، فيما أحرز ساموكيلو شانجاسي، هدف جالاكسي الوحيد في الدقيقة 89.

وحقق زاناكو الزامبي فوزا كاسحا 5 / 1 على ضيفه كانو سبورت من غينيا الاستوائية، ليكرر تفوقه على منافسه بعدما سبق له أن فاز عليه خارج ملعبه ذهابا بنتيجة 3 / 1.

ولحق حوريا كوناكري بركب المتأهلين لمرحلة المجموعات، عقب فوزه 1 / صفر على مضيفه بانداري الكيني، لينال ورقة العبور بفوزه 5 / 2 في إجمالي لقائي الذهاب والإياب، بعدما فاز ذهابا 4 / 2.

ويدين حوريا بالفضل في تحقيق فوزه اليوم إلى لاعبه أوكانسي مانديلا، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65.

كما صعد موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية لنفس الدور، بعد فوزه الصعب 2 / 1 على ضيفه جورماهيا الكيني، علما بأن مباراة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل 1 / 1.

وأطاح فريق سان بيدرو الإيفواري بضيفه أشانتي كوتوكو الغاني من البطولة، بعدما فاز عليه 2 / صفر، ليعوض خسارته صفر / 1 في مباراة الذهاب التي جرت بينهما.

واقتنص إينوجو رينجرز النيجيري بطاقة العبور لدور المجموعات، بفوزه 1 / صفر على ضيفه كارا التوجولي، ليتأهل بتفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي يتم الاحتكام إليها حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقا للائحة البطولة، حيث كان لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما انتهى بفوز الفريق التوجولي 2 / 1.

واكتسح بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي ضيفه يونياو دو سونجو الموزمبيقي 6 / صفر، ليصعد لدور المجموعات بعدما فاز أيضا 2 / 1 في مباراة الذهاب.

وكرر دجوليبا المالي تفوقه على ضيفه إليكت سبورت التشادي، بعدما تغلب عليه 4 / صفر، حيث كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق المالي 1 / صفر، ليصعد لدور المجموعات.