الهلال السعودي إلى نهائي أبطال آسيا

المصدر: د ب أ

تأهل الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم "الثلاثاء"، رغم خسارته 2 /4 أمام السد، في إياب دور قبل النهائي من المسابقة.

واستفاد الهلال من فوزه ذهابًا في 4 /1 ، ليتأهل بعد فوزه 5/6 بمجموع المباراتين.

وتقدم الهلال في الدقيقة 12 عن طريق سالم الدوسري، لكن السد سجل ثلاث أهداف متتالية من ركلة جزاء في الدقيقة 15، قبل أن يضاعف تي هي نام النتيجة للفريق في الدقيقة 18، ثم سجل الثالث في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 25 سجل الفرنسي بافتيمبي غوميز الهدف الثاني للهلال، قبل أن يسجل خوخي بو علام الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وينتظر الهلال الفائز من مباراة إياب الدور ذاته بين غوانجتشو الصيني وأوروا ريد الياباني، حيث فاز الفريق الياباني ذهابًا 2 / صفر.