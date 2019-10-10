اليمن يسقط أمام أوزبكستان بخماسية نظيفة

المصدر: د ب أ

تلقى منتخب اليمن خسارة موجعة صفر / 5 أمام مضيفه منتخب أوزبكستان اليوم الخميس في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس الأمم الآسيوية التي ستجرى في الصين عام 2023.

وتجمد رصيد المنتخب اليمني عند نقطتين من ثلاث مباريات في المركز الرابع (قبل الأخير) مؤقتا، فيما حصد منتخب أوزبكستان أول ثلاث نقاط له من مباراتين في المركز الثاني مؤقتا، بعدما حقق أول انتصار له في المجموعة، ليعوض خسارته صفر / 2 أمام مضيفه منتخب فلسطين في الجولة الأولى.

وافتتح سانجار كوديركولوف التسجيل مبكرا لأوزبكستان في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله إلدور شومورودوف الهدف الثاني في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2 / صفر.

وواصل المنتخب الأوزبكي فرض سيطرته خلال الشوط الثاني، حيث أضاف دجامشيد اسكنداروف وإسلوم توختاخوجاييف الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 53 و72، في حين تكفل إيجور سيرجييف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 90.

وتشهد المجموعة ذاتها مواجهة أخرى ستقام في وقت لاحق اليوم بين المنتخب السعودي وضيفه السنغافوري.