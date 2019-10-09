قرعة مثيرة للأندية العربية في "أبطال افريقيا"

المصدر: د ب أ

أسفرت قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت اليوم الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة عن مجموعات مثيرة للفرق العربية المشاركة في المسابقة القارية.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي، والفائز من جينيراسيون السنغالي والزمالك المصري، ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثانية: بلاتينيوم الزيمبابوي، والهلال السوداني، والنجم الساحلي التونسي، والأهلي المصري

المجموعة الثالثة: بيترو أتلتيكو الأنجولي، واتحاد الجزائر، وصن داونز الجنوب أفريقي، والوداد البيضاوي المغربي.

المجموعة الرابعة: شبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية، والرجاء البيضاوي المغربي، والترجي التونسي.

وتم توزيع الفرق الستة عشرة المشاركة في هذا الدور إلى أربع مجموعات بواقع أربعة فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدرو المجموعات الأربع وأصحاب المركز الثاني إلى دور الثمانية، الذي يجرى بنظام مباراتين ذهاب وعودة وهو ما ينطبق على مواجهتي الدور قبل النهائي، فيما يقام النهائي من لقاء واحد يجرى على ملعب محايد.

ومازال المقعد الأخير في مرحلة المجموعات حائرا بين جينيراسيون فوت السنغالي والزمالك المصري، بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أمس الثلاثاء إعادة لقاء الإياب في دور الـ32 بين الفريقين، لتقام يوم 24 أكتوبر الجاري بالقاهرة.