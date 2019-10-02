مجموعة صعبة لـ "أولمبيي الفراعنة" في أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

أسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاما) المقرر إقامتها في مصر الشهر المقبل، عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات مالي والكاميرون وغانا.

وأوقعت القرعة، التي أقيمت اليوم الأربعاء بقصر الحرملك بمدينة الإسكندرية المصرية، المنتخب النيجيري (حامل اللقب) في المجموعة الثانية، برفقة منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.

ويصعد المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة للدور قبل النهائي، على أن يتأهل المنتخبان الفائزان للمباراة النهائية.

ويعد المنتخب المصري هو الممثل العربي الوحيد في البطولة، التي تجرى فعالياتها من الثامن حتى 22 نوفمبر المقبل، حيث يطمح المنتخب الملقب بـ (الفراعنة) للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، ليعوض خيبة الأمل التي تعرض لها المنتخب الأول، الذي فشل في الفوز ببطولة أمم أفريقيا للكبار، التي أقيمت في ملاعبه الصيف الماضي.

يذكر أن البطولة تعد مؤهلة أيضا لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو العام 2020، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة للأولمبياد.