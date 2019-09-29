الأهلي المصري والرجاء البيضاوي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

صعد الأهلي المصري لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 4 / صفر على ضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية السبت في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.

وكان الأهلي فاز ذهابا 2 / صفر على كانو سبورت في لقاء الذهاب الذي جرى قبل أسبوعين في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، ليصعد عن جدارة لدور المجموعات في البطولة، عقب فوزه 6 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ورغم قيام السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي بإراحة العديد من عناصره الأساسية في اللقاء مثل التونسي علي معلول ورمضان صبحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة، لكن الفريق الأحمر لم يجد أدنى صعوبة في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وكان بإمكانه تسجيل عدد أكبر من الأهداف، لولا لجوء لاعبيه للاستعراض في الكثير من الأوقات بعد اطمئنانهم على الفوز.

وافتتح المحترف المالي أليو ديانج التسجيل للأهلي في الدقيقة الثامنة، ليحرز هدفه الأول مع الفريق المصري، الذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف المحترف النيجيري جونيور أجايي الهدف الثاني في الدقيقة 48، فيما سجل حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة 55، وتكفل (البديل) صلاح محسن بإحراز الهدف الرابع للفريق الملقب بـ"نادي القرن في أفريقيا" في الدقيقة 88.

ويسعى الأهلي، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2013.

كما تأهل فريق الرجاء البيضاوي المغربي لمرحلة المجموعات ببطولة نفسها، رغم تعادله 1 / 1 مع ضيفه النصر الليبي السبت في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.

واستفاد الفريق المغربي من فوزه 3 / 1 في لقاء الذهاب خارج ملعبه قبل أسبوعين، ليواصل مشواره في البطولة التي توج بها أعوام 1989 و1997 و1999، عقب فوزه 4 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

بادر الرجاء بالتسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة عن طريق لاعبه محسن متولي، فيما أحرز نوجانجا هدف التعادل للنصر في الدقيقة 23.

وبات الرجاء الفريق العربي الثالث الذي يصعد لمرحلة المجموعات في البطولة، بعد فريقي الترجي التونسي، حامل اللقب في النسختين الماضيتين، والأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة برصيد ثمانية ألقاب.