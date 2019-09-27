مباراة العودة بين الأهلي المصري وريال مدريد قريباً

المصدر: د ب أ

كشف النادي الأهلي المصري، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، عن وجود مقترح بإقامة مباراة ودية أمام نادي ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وعقد وفد النادي الأهلي المصري المتواجد حاليا في إسبانيا، والذي يضم المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضوي مجلس إدارة النادي للمشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية، اجتماعًا مع بتراغينيو، مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد.

وقال النادي الأهلي المصري في بيان إن الاجتماع شهد مناقشة العديد من الملفات، وشرح بتراغينيو آلية العمل في نادي ريال مدريد وتحدث عن مصادر التمويل وتطويرها باستمرار وكيفية تمويل المشروعات الكبرى للنادي الملكي، ومنها تطوير ملعبه الحالي سنتياغو بيرنابيو.

وتطرق الحوار إلى إقامة مباراة ودية بين الأهلي والريال يتم تحديدها في وقت لاحق على غرار مباراة القرن التي أقيمت بين الناديين العام 2001 بالقاهرة وانتهت لمصلحة الأهلي بهدف مقابل لا شيء.

واقترح بتراغينيو إقامة المباراة في مدريد، ورحب وفد الأهلي بالاقتراح لحين العرض على مجلس الإدارة.

وكان وفد النادي قد توجه إلى إسبانيا قبل أربعة أيام بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي لحضور المؤتمر المشار إليه وإجراء العديد من المقابلات المهمة مع المسئولين عن تطوير صناعة كرة القدم من الدول المختلفة والعرض على مجلس الإدارة عقب العودة للقاهرة.