السودان يستعين بالمهاجرين في منتخبات الكرة

المصدر: ياسر قاسم

انعكست أجواء التغيير الحالية في السودان بعد التشكيل الوزاري الجديد، على الرياضة وتحديداً كرة القدم، حيث بدأ اتحاد اللعبة خطوة غير مسبوقة في إستقطاب لاعبين مهاجرين ينتمون للسودان من جهة الأب أو الأم والذين انقطع ارتباطهم ببلدهم الأصلي للعب للمنتخبات الوطنية، لا سيما بعد تداول معلومات وافية عن نماذج من هؤلاء اللاعبين في بعض الدول الأوروبية.

وصدر عن الاتحاد السوداني لكرة القدم كتاب رسمي لحصر اللاعبين المناسبين للمشاركة مع المنتخب الوطني الأول في الفترة المقبلة ووصل العدد المستهدف من اللاعبين المهاجرين 8 لاعبين حتى الآن هم هاني مختار "24 سنة" لاعب خط الوسط والقائد السابق لمنتخب ألمانيا للشباب ويلعب حاليا لنادي بروندباي الدنماركي ولعب من قبل لهيرتا برلين الألماني وبنفيكا البرتغالي وأحمد يونس "20 سنة" لاعب وسط في اكاديمية هارلم الهولندية ويحمل الجنسية الهولندية والشقيقان محمد وأبو بكر عيسى، والاثنان من مواليد الخرطوم يحملان الجنسية البريطانية فالأول محمد عيسى "24 سنة" يلعب لنادي شيلتنهام الإنجليزي وهو هداف الفريق الموسم الماضي بالدرجة الثانية برصيد 23 هدفا وسجل 91 هدفا في 146 مباراة خلال مشواره مع الفريق وشقيقه الأصغر أبوبكر عيسى "22 سنة" يلعب لنادي شيربري الإنجليزي في مركز الجناح الايسر وسجل معه 30 هدفا في 82 مباراة وهو يدرس العلوم الطبية في جامعة برونيل وانضم للقائمة اللاعب الأسترالي أسامة مالك "28 سنة" قلب دفاع نادي ملبورن سيتي وفاز معه بكأس استراليا كما سبق له الحصول على جائزة أفضل لاعب صاعد عام 2013 وانتقل لملبورن ادليت قبل 3 سنوات وهناك 3 لاعبين آخرين هم موفق إبراهيم "19 سنة" ويلعب في فئة الشباب لنادي توتنهام الإنجليزي وأحمد الفكي "17 سنة" في نادي لوكسمبورغ وياسين دريد "19 سنة" في نادي دورتمند الألماني، وسيعلن الاتحاد السوداني خلال الأيام المقبلة نتائج اتصالاته بهؤلاء اللاعبين وموافقاتهم في الانضمام للمنتخبات الوطنية.

السودان تنفيذ خطته في الاستعانة بالمهاجرين سريعاً، حيث انضم للمنتخب الأولمبي هذا العام، اللاعب عمار طيفور "22 سنة" الذي يحمل الجنسية الامريكية ويلعب بالدرجة الثالثة في إيطاليا وشارك فعلياً مع المنتخب الأولمبي في مركز لاعب الوسط وظهر بمستوى مميز، زاد من الحماس والرغبة في البحث عن أقرانه من اللاعبين المهاجرين.