مولودية العاصمة ينفرد بصدارة الدوري الجزائري

المصدر: د ب أ



انفرد مولودية العاصمة بصدارة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، إثر تغلبه على مضيفه مولودية وهران 3-2، الأحد، في مباراة مقدمة عن المرحلة الخامسة من المسابقة.

رفع مولودية العاصمة رصيده إلى 10 نقاط ليتقدم بنقطتين على شباب أهلي برج بوعريريج المتصدر السابق، بينما تراجع مولودية وهران للمركز الرابع بعدما توقف رصيده عند 7 نقاط.

سجل سفيان بن دبكة في الدقيقتين 30 و90، وبلقاسم براهيمي في الدقيقة 40، أهداف مولودية العاصمة، فيما أحرز بوعلام مصمودي، وزكرياء منصوري من ركلة جزاء في الدقيقتين 55 والثانية من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع على الترتيب هدفي مولودية وهران.

يشار أن مولودية العاصمة يملك مباراة مؤجلة أمام جاره اتحاد الجزائر ستلعب في السادس من أكتوبر.