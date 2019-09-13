الإسماعيلي يهزم أهلي بن غازي الليبي برباعية في البطولة العربية

المصدر: د ب أ

وضع الإسماعيلي المصري قدماً في دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على أهلي بنغازي الليبي 4 /2، اليوم الجمعة، ضمن مباريات ذهاب دور الــ32 من المسابقة.

وتقدم الإسماعيلي في الدقيقة الرابعة عن طريق وجيه عبد الحكيم، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 29 سجل سفيان بن عمران هدف تقليص الفارق للفريق الليبي، ثم أضاف أحمد مدبولي الهدف الثالث للإسماعيلي في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، سجل ديفيد عصمان الهدف الثاني لأهلي بن غازي في الدقيقة 63، لكن عبد الرحمن مجدي عاد ليسجل الهدف الرابع للإسماعيلي في الدقيقة 87.

ويحتاج أهلي بن غازي إلى الفوز بهدفين أو أكثر من دون استقبال أهداف من أجل التأهل إلى دور الستة عشر، فيما يحتاج الإسماعيلي إلى الفوز أو التعادل بأية نتيجة أو الخسارة بفارق هدف واحد فقط من أجل حسم بطاقة التأهل.