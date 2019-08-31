السويسري فايلر مدرباً جديداً للأهلي المصري

المصدر: د ب أ

أعلنت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي المصري برئاسة الدكتور طه إسماعيل اليوم السبت ،التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر ليتولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم إليهم محلل أداء في وقت لاحق.

وقام وفد النادي المتواجد في أوروبا حاليا، والذي ضم كلا من المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات، بإنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة وتم توقيع العقد بعد مراجعته من قبل مونتنيري محامي الأهلى فى سويسرا.

ووقع اختيار لجنة التخطيط على رينيه فايلر بعدما حددت خمسة أسماء من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد عن 30 سيرة ذاتية.

وكشف مصدر خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عقد المدرب الجديد لمدة عام فقط قابل للتجديد بموافقة الطرفين.

كما أعلنت لجنة التخطيط أن المدربين الثلاثة اللذين سيستقدمهم فايلر معه هم مدرب عام ومدرب أحمال ومدرب حراس مرمى وأسمائهم ديفيد سيزا وتوماس بينجيللى وميشيل بالإضافة لبقاء سامي قمصان كمدرب مساعد وسيد عبد الحفيظ كمدير للكرة.