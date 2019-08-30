تطورات حالة عمرو زكي بعد الحادث المروع

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض عمرو زكي مهاجم فريق الزمالك لحادث مروع على طريق الساحل الشمالي، وتم نقله لمستشفى العلمين لتلقي الإسعافات.

وكشف مصدر مسؤول بصحة مطروح عن حجم إصابة لاعب منتخب مصر السابق وهي عبارة عن كدمات وسحاجات متعددة بالجسم وجرح قطعي بالرأس، لافتا إلى أن حالته الصحية مستقرة تماما.

وأضاف أن الحادث وقع صباح اليوم الجمعة وتم إجراء الفحوصات اللازمة له فور وصوله لمستشفى العلمين.

ونوه إلى أن الحادث وقع بطريق مطروح إسكندرية الساحلي أمام قرية فيستا مارينا وتم نقلة لمستشفى العلمين.

وأشار إلى أن اللاعب كان يرافقه بالسيارة شخص يدعى إبراهيم عبد السلام 35 سنة الإسكندرية والذي أصيب أيضا بكسر بالقدم اليسرى وكدمات متعددة بالجسم.

وكتبت رشا سامي العدل على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك: "أحب أطمن الناس على عمرو زكي الحمد لله يا رب حالته استقرت إلى حد ما".

وأضافت: عمرو تعرض لـ شرخ في صدره وغرز في رأسه وهيطلع وينزل القاهرة يكمل متابعة".

واختتمت: "ربنا يحميك ويحرسك يا عمرو وألف سلامة يا أخويا الغالي".

كما كشف محمد إبراهيم طيارة لاعب بتروجيت السابق أن عمرو زكى تعرض لخلع في كتفه بجانب شرخ في ضلوع الصدر والغرز في رأسه.

ويعد عمرو زكي أحد أبرز لاعبي جيل منتخب مصر التاريخي تحت قيادة حسن شحاتة، حيث حقق مع الفراعنة لقبي كأس الأمم الأفريقية 2006، 2008.

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