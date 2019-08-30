صور .. نجاة عمرو زكي لاعب الزمالك السابق من الموت بحادث مروع

المصدر: البيان الإلكتروني

نجا لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق عمر زكي، من الموت بعد تعرضه لحادث مروري مروع أثناء سيره بسيارته على طريق الساحل الشمالي، خلال قضائه العطلة الصيفية.

ونشر بعض أصدقاء لاعب الزمالك السابق صورا للحادث، من خلال صفحاتهم الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للحادث الذي تعرض له اللاعب.

كما علق بعض أصدقاء اللاعب، على الحادث الذي تعرض له: "حاليا في مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات".

وكشفت الممثلة رشا سامي العدل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن عمرو زكي أصيب بشرخ في صدره وغرز برأسه، وفاق من الغيبوبة التي تعرض لها عقب الحادث.