الاتحاد التونسي ينهي التعاقد مع المدرب الفرنسي غيريس

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم "الاربعاء" عن فسخ عقده مع المدرب الفرنسي آلان غيريس بالاتفاق بين الجانبين.

وأنهى الاتحاد التعاقد مع جيريس بعد فترة عمل امتدت منذ ديسمبر الماضي عندما عين بدلاً من المدرب السابق فوزي البنزرتي الذي استمر في منصبه ايضا لنحو ثلاثة أشهر.

وقاد جيريس منتخب تونس إلى الدور قبل النهائي أمام السنغال في بطولة أمم افريقيا بمصر، لكنه خسر صفر / 1، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتلقى غيريس انتقادات واسعة خلال المباريات الأولى في البطولة حيث تأهل نسور قرطاج الى الدور الثاني دون تحقيق أي فوز في الدور الأول.