النصر السعودي يعلن تمديد عقد حمد الله

المصدر: د ب أ

أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، اليوم "الجمعة"، تمديد عقد مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، لمدة ثلاثة مواسم.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "حٌسم الأمر.. حمد الله عالمي لثلاث سنوات قادمة".

وكان حمد الله انضم إلى النصر في صيف 2018 قادمًا، حيث ساهم في فوز الفريق بلقب دوري المحترفين السعودي الموسم المنقضي.

ويستعد النصر لمواجهة الوحدة الإماراتي في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، حيث تقام مباراة الذهاب في الرياض في الخامس من أغسطس الجاري، فيما تقام مباراة العودة في أبوظبي يوم 12 من الشهر ذاته.

ويبدأ النصر حملة الدفاع عن لقبه كبطل للدوري السعودي للمحترفين، حينما يواجه ضمك يوم 22 أغسطس المقبل.