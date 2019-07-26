الأرجنتين تطلب مواجهة الجزائر وديًا

المصدر: د ب أ

أفاد تقرير أخباري جزائري أن المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، يرغب في خوض مباراة ودية مع نظيره منتخب الجزائر بطل كأس أمم أفريقيا 2019.

وكشف الموقع الإخباري الإلكتروني " سبورتس نيوز ديزاد" الخميس، أن العديد من المنتخبات من بينها منتخب الأرجنتين طلبت مواجهة المنتخب الجزائري وديًا خلال فترة التوقف الدولي من العام الجاري.

وأوضح الموقع ذاته أن الاتحاد الجزائري يحرص على دراسة كل الطلبات بدقة مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المنتخب.

يذكر أن المنتخب الجزائري تقدم 28 مرتبة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي نشر الخميس، حيث يحتل المركز الـ 40 على مستوى العالم والرابع إفريقيًا والثاني عربيًا.

وكان منتخب الجزائر فاز بلقب كأس أمم أفريقيا في البطولة، التي أٌقيمت في مصر في الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، وذلك بعد أن تغلب على نظيره السنغالي 1 / صفر، في المباراة النهائية.