عقوبات صارمة بحق شبيبة القبائل وشباب قسنطينة في الدوري الجزائري

المصدر: د ب أ

أعلنت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم الخميس عن عقوبات صارمة بحق شبيبة القبائل وشباب قسنطينة، على خلفية الاتهامات المتبادلة بين رئيسي الفريقين في نهاية الموسم الماضي.

وأقرت اللجنة إيقاف كل من شريف ملال، رئيس شبيبة القبائل، وطارق عرامة، المشرف العام لنادي شباب قسنطينة (الرئيس الفعلي) سنتين نافذتين عن كل مهمة رسمية أو نشاط له علاقة بكرة القدم مع اقتراح بإيقافهما مدى الحياة من كل المنافسات أو النشاطات الرياضية.

وفرضت اللجنة غرامة مالية بقيمة 10 آلاف دولار على ملال وعرامة. كما قررت عقوبة خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريقين الموسم المقبل، واعتبرت اللجنة الفريقين خاسرين في مباراتيهما بالجولة الأخيرة من الدوري الجزائري للموسم الماضي.

وسلطت لجنة الانضباط عقوبة الإيقاف لسنتين نافذتين عن ممارسة أية مهام رسمية أو نشاط له علاقة بكرة القدم بحق محمد إلياس صويلح، مسوؤل نادي شباب قسنطينة.

يشار أن ملال وعرامة، تبادلا اتهامات عبر وسائل الإعلام بشأن التلاعب بنتيجة المباراة التي خسرها شباب قسنطينة أمام ضيفه اتحاد الجزائر 1 - 3، وهي النتيجة التي مكنت اتحاد الجزائر من التتويج باللقب.