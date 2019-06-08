شباب بلوزداد يتوّج بكأس الجزائر

المصدر: د ب أ

توج شباب بلوزداد بلقب بطولة كأس الجزائر لكرة القدم، عندما تغلب على شبيبة بجاية من الدرجة الثانية 2 / صفر، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.

وسجل أمير سعيود، الهدف الأول للمباراة في الدقيقة 76، وأضاف البديل خالد بوسليو، الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

والتتويج هو الثامن لشباب بلوزداد، بعد ألقاب 1966، و1968، و1970، و1978، و1995، و2009، و2017، بينما أخفق شبيبة بجاية في النهائي الثاني له بعدم أحرز اللقب في عام 2008.