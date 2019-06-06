الترجي التونسي يرد على قرار إعادة نهائي أبطال إفريقيا

المصدر: د ب أ

قال رئيس اللجنة القانونية لفريق الترجي التونسي إن "ادعاء" رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بوجود تهديد أمني في مباراة الترجي والوداد المغربي "لا حجج له، لاسيما أنه كان جالسا بجانب رئيس الحكومة ويحظى بحماية أمنية عالية".

وتسيطر على الجانب التونسي حالة من الغضب والدهشة بعد صدور قرار مفاجئ من لجنة الطوارئ بـ"الكاف" بإعادة مباراة الدور النهائي إياب لدوري أبطال أفريقيا في بلد محايد بدعوى عدم توفر الأمن لاستكمال مباراة رادس الجمعة الماضي.

وكان الخلاف الذي أحاط بالمباراة يحوم بشكل أساسي حول غياب تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) واحتجاج لاعبي الوداد ضد عدم احتساب هدف في مرمى الترجي ومن ثم رفضهم استئناف اللعب قبل اللجوء الى "الفار".

وقال رئيس اللجنة القانونية بفريق الترجي رياض التويتي "ليس واضحا ما القصد من غياب الأمن. لم يحدث شيء في الملعب من جانب الجماهير ولا من اللاعبين".

وتابع التويتي في تصريحه لإذاعة 'موزاييك' الخاصة: "الحضور الأمني الذي كان متوفرا في الملعب من بين الأعلى في تونس. ورئيس الكاف هو من اقتحم الملعب. الحديث على المسائل الأمنية لا حجج له ولا صحة له تماما، على العكس من ذلك التنظيم الأمني كان محكما ولم تسجل أي خروقات".

وجلب قرار الكاف حول المسائل الأمنية انتقادات من رئيس الحكومة التونسية.

ويحتج فريق الترجي بحسب المسؤول القانوني، على أنه لم يكن طرفا في أزمة مباراة الإياب بعد تعذر تأمين وصول تقنية الفار من قبل الكاف إلى تونس ورفض لاعبي الوداد استئناف اللعب، مع ذلك هو من عوقب بخوض اللقاء مرة ثانية خارج أرضه.

وكان الحكم الجامبي باكاري جاساما أنهى المباراة بين الفريقين بعد توقف دام لنحو ساعة ونصف الساعة منذ الدقيقة 60 عندما كان الترجي متقدما 1 / صفر ليحتسب حينها النهائي لصالح الترجي بانسحاب الوداد البيضاوي المغربي.وكان الفريقان تعادلا 1 / 1 ذهابا في الرباط.

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