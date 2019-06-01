شاهد.. استقبال الأبطال للاعبي الوداد في الدار البيضاء

المصدر: البيان الالكتروني

حظي لاعبو نادي الوداد البيضاوي باستقبال الأبطال، لدى عودتهم إلى المغرب، عقب خسارتهم لقب مسابقة دوري أبطال إفريقيا لمصلحة الترجي التونسي، بقرار من الحكم الغامبي باكاري غاساما.

وتجمعت جماهير غفيرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، في محيط مطار "محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء، من أجل تحية لاعبي ومسؤولي الوداد، وتهنئتهم على القرار الحكيم والشجاع، الذي اتخذوه بعدم استكمال مباراة إياب نهائي دوري الأبطال أمام الترجي، بعد إلغاء الحكم غاساما هدفا "صحيحا" لهم، ورفضه الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد "الفار"، التي تبين فيما بعد أنها معطلة.

وخلال خروج لاعبي الوداد من المطار، تعالت الهتافات الترحيبية بهم، كما ردد المشجعون بعض الأهازيج والأغاني الخاصة بالفريق الأحمر.

وكان الحكم غاساما قد قرر بعد استشارة مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، منح لقب دوري أبطال إفريقيا للترجي، واعتباره فائزا على الوداد، على الرغم من عدم استكمال المباراة، وتوقفها في الدقيقة 58.

اقرأ ايضا: