الترجي يتعجب من موقف الوداد في نهائي أفريقيا

المصدر: (د ب أ)

أبدى فاروق كتو السكرتير العام لنادي الترجي التونسي لكرة القم، اندهاشه من احتجاجات لاعبي ومسؤولي نادي الوداد المغربي لغياب تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) رغم علمهم المسبق بعدم جاهزيته.

وقال المسؤول بالترجي فاروق كتو في تصريح إذاعي، أنه متعجب من تصرف الفريق المغربي الذي كان على علم بعدم وجود الـ"فار" منذ الاجتماع الفني قبل المباراة ووافق على ذلك مع الترجي لعدم اكتمال تجهيزات التقنية من الاتحاد الأفريقي.

وأضاف كتو :"عند الاحتجاج على لقطة الهدف الملغى من الحكم الجامبي بكاري جاساما ما كان عليه إلا إعطائهم الوقت القانوني للعودة لكنهم رفضوا في ثلاث مناسبات وهو ما أدى إلى خسارتهم للانسحاب".

وتوج الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بعد انسحاب الوداد البيضاوي المغربي من المباراة، احتجاجا على عدم احتساب هدف في مرمى الترجي وعدم اللجوء إلى تقنية الفار للتأكد من صحة الهدف.

وتوقفت المباراة لساعة ونصف الساعة بينما كان الترجي متقدما في النتيجة بهدف لصفر قبل أن يعلن الحكم جاساما تتويج الفريق التونسي لرفض الوداد العودة إلى المباراة.

وبحسب المعلومات التي تم تداولها لدى لجنة التنظيم داخل الملعب، فإن تجهيزات تقنية الفار لم تكن كاملة قبل المباراة ما تسبب في عدم جاهزيتها أثناء موعد انطلاق اللقاء.

وانتقدت وسائل الاعلام التونسية اليوم السبت، الفوضى التي شابت المباراة لكنها شددت على أحقية الترجي بالفوز باللقب بالنظر إلى مشواره في البطولة حيث لم يذق طعم الهزيمة حتى المباراة النهائية.

وكتبت صحيفة "الشروق" في صفحتها الأولى، النهائي الأفريقي أفسده "الفار" والترجي بطل للمرة الرابعة.

وعلق موقع "كابيتاليس" الناطق بالفرنسية على المباراة بـ"تمثيلية كروية"، وأشارت إلى أن مشاهد النهائي ألقت بظلالها على الكرة الأفريقية قبل كأس أمم أفريقيا المقررة في مصر.

وتابعت في تعليقها "أن موقف المغاربة المفاجئ برفضهم العودة للعب كان يمكن تفاديه لكن عنادهم ومسرحية كاف أفسدا الحفل".



