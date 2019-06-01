الترجي التونسي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا في مباراة لم تكتمل

المصدر: د ب أ

توج الترجي التونسي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه باحتسابه فائزاً على الوداد البيضاوي المغربي في نهائي البطولة بعد أحداث مثيرة في لقاء الإياب مساء الجمعة على استاد "رادس" الأولمبي في تونس.

أنهى الحكم الغامبي باكاري جاساما المباراة بعد توقف دام لنحو ساعة ونصف الساعة منذ الدقيقة 60 عندما كان الترجي متقدما 1 / صفر ليحتسب النهائي لصالح الترجي بانسحاب الوداد البيضاوي المغربي.

وكان الفريقان تعادلا 1 / 1 ذهابا في الدار البيضاء، ولكن مباراة الإياب لم تكتمل، حيث رفض الوداد استكمال المباراة إلا بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) اثر إلغاء هدف للفريق في الدقيقة 60.

وبعد ساعة ونصف الساعة من التوقف، قرر الحكم إنهاء المباراة بانسحاب الوداد واحتساب اللقاء لصالح الترجي.