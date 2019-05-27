السيسي يهنىء الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية

المصدر: د ب أ

هنأ رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي، نادي الزمالك بفوزه ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأشاد الرئيس المصري بالأداء المتميز والروح العالية التي تمتع بها جميع أفراد الفريق، بما يعكس قوة العزيمة والإصرار التي يتحلى بها شباب وأبناء الشعب.

كما وجه الرئيس السيسي، التحية للجماهير التي ساندت الفريق حتى تحقيق هذا الفوز.

وجاء على الصفحة الرسمية للرئيس السيسي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "أهنئ جميع المصريين بفوز نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، وأود ان أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي".

أهنئ جميع المصريين بفوز نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 26, 2019

من جانبه، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس إدارة الزمالك، وجماهير الكرة المصرية، بفوز فريق نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه.

كما وجه المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، التهنئة للزمالك وجماهيره بعد الفوز بلقب الكونفدرالية، وقال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك اليوم الاثنين: "إدارة استفادت من التعاقدات والاستقرار الفني وركزت وأعادت الزمالك على عرش إفريقيا بعد غياب".

وتغلب الزمالك على نهضة بركان بنتيجة 5 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بتفوق الزمالك بهدف نظيف.