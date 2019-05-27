اتحاد العاصمة بطلاً للدوري الجزائري للمرة الثامنة

المصدر: د ب أ

توج اتحاد العاصمة بلقب دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، اثر فوزه على مضيفه شباب قسنطينة 3-1، ليلة الأحد إلى الاثنين، في المرحلة 30 والأخيرة من مسابقة الدوري.

واللقب هو الثامن لاتحاد العاصمة بعد القاب أعوام 2016، 2014، 2005، 2003، 2002، 1996، 1963.

رفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 53 نقطة متقدما بنقطة واحدة عن شبيبة القبائل الفائز بدوره على ضيفه أهلي برج بوعريريج 2-صفر.

تقدم عبد الرحمن مزيان هدف السبق لاتحاد الجزائر في الدقيقة 32، غير أن عبد الفتاح بلقاسمي، أدرك التعادل لشباب قسنطينة في الدقيقة 34، قبل أن يمنح برانس ايبارا، من الكونغو، التقدم مجددا للاتحاد في الدقيقة 39.

وحسم محمد ربيع مفتاح، مصير لقب الدوري بتسجيله للهدف الثالث في الدقيقة 85.

واكتفى شبيبة القبائل، الذي كان يمني النفس بتعثر اتحاد الجزائر، بالمركز الثاني رغم فوزه على ضيفه أهلي برجب بوعريريج بهدفين وقعهما رزقي حمرون من ركلة جزاء، وعبد الوحيد بلغربي في الدقيقة 54.

وأنهى نادي بارادو الموسم في المركز الثالث، الذي يعد افضل انجاز له منذ انشائه العام 1994، اثر فوزه بثلاثية دون رد على ضيفه دفاع تاجنانت، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية.

سجل أهداف بارادو رياض بن عياد في الدقيقتين 16 و85، وزكرياء نعيجي، في الدقيقة 18.

وفشل مولودية بجاية في البقاء بدوري الأضواء، بعد خسارته أمام مضيفه وفاق سطيف 0-2.

وفي بقية المباريات، تغلب مولودية الجزائر على جمعية عين مليلة 4-2، وفاز شباب بلوزداد على اتحاد بلعباس 1-صفر، ومولودية وهران على نصر حسين داي 3-2.

كان أولمبي المدية أول من هبط إلى دوري الدرجة الثانية اثر خسارته أمام ضيفه شبيبة الساورة صفر-1، الأحد، في افتتاح مباريات المرحلة 30.