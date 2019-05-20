نهضة بركان يخطف الزمالك بهدف قاتل في ذهاب نهائي الكونفدرالية

المصدر: رويترز

سجل نهضة بركان المغربي هدفا في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز 1-صفر على الزمالك المصري في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الليلة الماضية، ويحصل على أفضلية مهمة قبل لقاء الإياب خارج ملعبه الأسبوع المقبل.

وأضاع نهضة بركان العديد من الفرص الخطرة قبل أن يسجل له كودجو فو-دوه لابا مهاجم منتخب توغو الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من هجمة مرتدة.

ويلتقي الفريقان، اللذان لم يسبق لهما إحراز لقب كأس الاتحاد الأفريقي من قبل، في الإياب باستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية الساحلية يوم الأحد القادم.