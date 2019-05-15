مصر تخفض أسعار تذاكر كأس أفريقيا 2019

المصدر: د ب أ

قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية برئاسة هاني أبو ريدة تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات مصر في البطولة خلال دورها الأول إلى 150 جنيها بدلا من 200 جنيه، "حرصا منها على تخفيف العبء عن جماهير كرة القدم المصرية وزيادة تواجدها في المدرجات لتشجيع منتخب بلادها والاستمتاع بالبطولة التي تقام على أرض مصر".

وقالت اللجنة المنظمة في بيان رسمي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إن "هذا الأمر جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية وبناء على الدراسات التي أجريت في هذا الشأن وروعي فيها عدد من العوامل المحددة لأسعار التذاكر مقارنة بالبطولات السابقة وعدد السكان ومتوسط دخل الفرد وتكاليف تجهيز الاستادات والقيمة التسويقية للبطولة الحالية".

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة أنها كانت تود لو باستطاعتها تخفيض قيمة تذاكر الدرجة الثالثة لأقل من ذلك أو جعلها مجانية، إلا أن عوامل تحديد أسعار التذاكر في البطولات الكبيرة حالت دون ذلك.