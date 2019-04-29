الزمالك يهزم النجم الساحلي بهدف كهربا في الكونفيدرالية

المصدر: د ب أ

فاز فريق الزمالك المصري على ضيفه النجم الساحلي التونسي 1 / صفر خلال المباراة، التي جمعتهما اليوم الأحد في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).

ويدين الزمالك بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمود عبد المنعم كهربا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37.

ويلتقي الفريقان مرة أخرى في مباراة الإياب الأحد المقبل، حيث يكفي الزمالك التعادل بأي نتيجة أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للنهائي أو الخسارة بفارق هدف ولكن بشرط تسجيله أهداف، فيما يحتاج النجم للفوز بفارق هدفين للتأهل.

وتأهل الزمالك لهذا الدور بتغلبه على حسنية أغادير المغربي في دور الثمانية 1 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تأهل النجم الساحلي بعد تغلبه على الهلال السوداني 5 / 2 في مجموع المباراتين أيضا.