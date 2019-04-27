الاتحاد يهزم النصر ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين

المصدر: د ب أ

تأهل اتحاد جدة إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه المثير على ضيفه النصر 4 /2 السبت على استاد الجوهرة المشعة في المربع الذهبي للبطولة.

وجاءت المباراة ماراثونية وامتدت لوقت اضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وتقدم الصربي الكسندر بريوفيتش بهدف لاتحاد جدة في الدقيقة 44 وأضاف فهد المولد الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 60.

ولكن النصر لم يستسلم ورد بهدفين عن طريق المغربي عبد الرزاق حمد الله حيث جاء هدفه الأول في الدقيقة 66 ثم خطف هدف التعادل القاتل للنصر قبل ثلاث دقائق من النهاية عبر ضربة جزاء.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي الذي حسمه البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا بتسجيل الهدفين الثالث والرابع للاتحاد.

ويلتقي الاتحاد في المباراة النهائية مع التعاون الذي فجر مفاجأة كبيرة واكتسح الهلال بخمسة أهداف دون رد الجمعة.

ويبحث الاتحاد عن لقبه الثاني على التوالي والعاشر في تاريخه في كأس خادم الحرمين الشرفين، علما بأن الأهلي ينفرد بالرقم القياسي لعدد ألقابه في البطولة برصيد 13 لقبا.

وبدأت المباراة بمحاولات هجومية من جانب النصر أملا في تسجيل هدف مبكر يقربه من الفوز.

وكاد المهاجم النيجيري أحمد موسى أن يتقدم بهدف للنصر في الدقيقة الرابعة عبر تسديدة قوية زاحفة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار الشباك.

ورد الاتحاد بتسديدة عن طريق فهد المولد من ضربة حرة مباشرة ولكن برادلي جونز حارس النصر وقف له بالمرصاد.

وشن الاتحاد هجمة جديدة انتهت بتسديدة قوية من مينديس رودريجيز لكن الكرة ضلت طريقها لشباك النصر.

وفرض اتحاد جدة سيطرته بشكل كامل على مجريات اللعب في أول ربع ساعة وشن الفريق أكثر من هجمة على مرمى الضيوف ولكن دون أن ينجح في الوصول للشباك.

واهدر كارلوس فيلانويفا فرصة محققة للاتحاد في الدقيقة 17 بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بوصول الكرة إلى فيلانويفا أمام مرمى النصر مباشرة لكنه تباطئ في التسديد لتضيع الفرصة.

وضاعت فرصة مؤكدة للنصر في الدقيقة 22 عندما ارسل احمد موسى تمريرة رائعة إلى عبد الرزاق حمدالله أمام المرمى مباشرة لكن دفاع الاتحاد تدخل في اللحظة الأخيرة وأنقذ الموقف.

وتراجع إيقاع اللعب كثيرا بعد مرور أول نصف ساعة من اللقاء دون أن ينجح أي من الفريقين في تهديد مرمى الأخر في ظل انحصار اللعب في منتصف الملعب.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول سجل الصربي الكسندر بريوفيتش هدف التقدم للاتحاد بعدما تلقى تمريرة ذكية من سيكو سانوجو داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى في الشباك.

وكان بمقدور عبد الرزاق حمد الله أن يدرك التعادل للنصر بعد مضي ثمان دقائق من بداية الشوط الثاني عندما تهيأت له الكرة أمام مرمى الاتحاد لكنه تسرع في التسديد لتمر الكرة بجوار الشباك.

وأضاف فهد المولد الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 60 بعدما استغل هفوة من عمر هوساوي واخترق منطقة جزاء النصر وراوغ الحارس قبل أن يسدد في الشباك.

ورد النصر بهدف في الدقيقة 66 عن طريق عبد الرزاق حمد الله الذي قطع الكرة من سعود عبد الحميد مدافع الاتحاد داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية عرفت طريقها للشباك.

وسجل جاري مينديز رودريجيز هدفا للاتحاد في الدقيقة 67 لكن تم الغاؤه بداعي التسلل.

وتوالت الفرص الضائعة على المرميين مع ميل الأفضلية قليلا لصالح النصر الذي سعى بكل ما أوتي من قوة للرد بهدف التعادل.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للنصر قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة نتيجة لمسة يد ضد احمد عسيري وذلك بعد رجوعه لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ليترجمها عبد الرزاق حمد الله إلى هدف التعادل للفرق الضيف.

ولم يحدث أي جديد في الدقائق الأخيرة ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي على شوطين.

وبعد مرور ست دقائق من بداية الشوط الإضافي الأول سجل البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا الهدف الثالث للاتحاد بعدما تلقى تمريرة رائعة من جاري مينديز أمام المرمى مباشرة ليلمس روماريو الكرة إلى داخل الشباك.

وتقمص روماريو دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والرابع للاتحاد في الدقيقة 106 بعدما تلقى تمريرة ذكية من سيكو سانوجو داخل منطقة الجزاء، حيث تعادل روماريو مع الكرة بمهارة قبل أن يسدد بكل هدوء في الشباك.

ومرت الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي دون حدوث جديد على مستوى النتيجة ليخرج الاتحاد فائزا بأربعة أهداف مقابل هدفين.