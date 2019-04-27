الترجي يهزم مازيمبي في دوري أبطال افريقيا

المصدر: د ب أ

تغلب فريق الترجي التونسي على ضيفه مازيمبي الكونغولي 1 /صفر اليوم السبت في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال افريقيا .

ويدين الترجي بالفضل في هذا الفوز ليوسف بلايلي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 51 عندما حاول ارسال كرة عرضية لكنها خدعت سيلفيان جبوهو حارس مازيمبي وسكنت الشباك.

وانهى مازيمبي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد شونجو كاباسو في الدقيقة 72 لحصوله على الإنذار الثاني.

ويتطلع الترجي للتأهل إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال للمرة الثامنة في تاريخه.

ويمتلك الترجي ثلاثة ألقاب في دوري أبطال افريقيا في أعوام 1994 و2011 و2018.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في الكونغو.