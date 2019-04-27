الوداد المغربي ينتزع فوزاً صعباً من صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

انتزع فريق الوداد المغربي فوزا صعبا من ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي 2 / 1 في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل هدفي الوداد صلاح الدين السعيدي في الدقيقة 26 وبديع أووك في الدقيقة 47، فيما سجل هدف صن داونز أنيللي نجونجا في الدقيقة 42.

وبات الوداد في حاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب للتأهل للدور النهائي، أو الخسارة بفارق هدف بشرط ألا تنتهي مباراة الإياب بخسارته 1 / 2.

في المقابل، يحتاج فريق صن داونز للفوز 1 / صفر أو بفارق هدفين ليضمن التأهل للمباراة النهائية.

وتقام السبت مباراة ذهاب الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي.