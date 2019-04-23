إيقاف حكم جزائري 3 أشهر لنطحه أحد اللاعبين

المصدر: د ب أ

قررت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم ايقاف الحكم المساعد نسيم دولاش ثلاثة أشهر نافذة، بعد نطحه اللاعب نبيل بيبي، قائد نجم مقرة، الذي يصارع من أجل الصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

وأوضحت لجنة الانضباط في بيان لها الاثنين أن دولاش وجه نطحة إلى بيبي، بعد مطالبة لاعبي فريق نجم مقرة بالحصول على ضربة ركنية، مباشرة بعد تسجيل ضيفه مولودية سعيدة هدف التعادل.

كما أشارت لجنة الانضباط إلى أن دولاش، اعترف بالفعل المنسوب اليه بعد مشاهدة صور الاعتداء.

كانت لجنة الانضباط اعتبرت نجم مقرة خاسرا في المباراة التي تعادل فيها أمام مولودية سعيدة 1 /1 ضمن الجولة 27 من دوري الدرجة الثانية، كما خصمت ثلاث نقاط من رصيده، على خلفية أحداث الشغب التي رافقت المباراة.

من جهة أخرى، أقرت لجنة الانضباط عقوبة الايقاف مباراتين اضافة إلى غرامة بقيمة 200 دولار بحق نصر الدين خوالد، لاعب شبيبة الساورة، لسلوكه غير الرياضي تجاه المنافس بعد طرده في المباراة التي خسرها فريقه امام مضيفه اتلتيك بارادو صفر/ 2، ضمن الجولة 26 من دوري الدرجة الأولى.

وتم ايقاف مراد كاروف، المدرب المساعد لشبيبة القبائل مباراة واحدة مع تغريمه 300 دولار، بسبب احتجاجاته على القرارات التحكيمية. وهي العقوبة ذاتها التي فرضت على أسامة تبي، لاعب مولودية الجزائر، وفارس عقون، لاعب أهلي برج بوعريريج.

وتم تغريم كل من اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل 600 دولار، ومولودية الجزائر 300 دولار، على خلفية استخدام مشجعيهم للألعاب النارية.

