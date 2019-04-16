اتحاد الكره المصري يغرم سيد عبدالحفيظ 10 آلاف جنيه

المصدر: د ب أ

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تغريم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عشرة آلاف جنيه للطرد للاعتراض على الحكم، في مباراة فريقه أمام مصر المقاصة.

وقررت اللجنة حسب بيان رسمي صادر اليوم "الثلاثاء" تغريم محمد عودة المدير الفني لبتروجيت خمسة آلاف جنيه، للطرد للاعتراض على الحكم، في مباراة فريقه أمام مصر المقاصة، وتغريم نادي بتروجيت خمسة آلاف جنيه، للتأخر في نزول فريقه للملعب في بداية المباراة.

كما قررت اللجنة إيقاف أحمد شوشة لاعب المصري وحمدي النقاز لاعب الزمالك مباراة، للطرد لحصولهما على الإنذار الثاني في المباراة التي جمعت الفريقين.

كما قررت توقيع غرامة مالية على النادي المصري قدرها 50 ألف جنيه لتهديده بالانسحاب مما أدى لتأخير بداية المباراة 8 دقائق وتأخر نزول لاعبيه للملعب في الشوط الثاني لمدة 6 دقائق.